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Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatının Mehmetçik tarafından yapıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:22 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatının Mehmetçik tarafından yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/ YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını da yapıyor" denildi.
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