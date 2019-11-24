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Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL
6 saat önce
Mehmetçiğin fayans döşemesi Pencerelerin onarımı Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri,...
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Mehmetçiğin fayans döşemesi
Pencerelerin onarımı
Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları
Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması
Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/ YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını yaptı.
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