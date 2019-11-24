Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL

Mehmetçiğin fayans döşemesi

Pencerelerin onarımı

Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları

Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması

Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/ YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını yaptı.