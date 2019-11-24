Son Dakika Haberleri: Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL
Son Dakika Güncel Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL - Son Dakika

Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL

6 saat önce

Mehmetçiğin fayans döşemesi Pencerelerin onarımı Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri,...

Mehmetçiğin fayans döşemesi

Pencerelerin onarımı

Mehmetçiğin okul içinde onarım çalışmaları

Mehmetçiğin okul bahçesinde okul sıralarını taşıması

Okul binasından görüntü TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/ YPG zulmünden kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu'nun tadilatını yaptı.

Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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