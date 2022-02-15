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Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı - Son Dakika

Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı

15.02.2022 13:32
Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, jandarma personeli atık malzemelerden kedi ve köpekler için yuva yaptı.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, jandarma personeli atık malzemelerden kedi ve köpekler için yuva yaptı.

Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede sokak hayvanları da zaman zaman soğuk havadan olumsuz etkileniyor.

Hayvanların soğuklardan etkilenmemesi için İl Jandarma Komutanlığı ve Kaymakamlık koordinesinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlatıldı.

Hayata geçirilen "Hayvan Dostu Okullar Projesi" çerçevesinde jandarma personeli atık malzemelerden kedi ve köpekler için kulübe yaptı.

Mehmetçiğin yaptığı yuvalar, Kaymakam Melih Aydoğan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okulların bahçelerine yerleştirildi.

Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı
Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı
Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı
Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı

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Sokak Hayvanları, Jandarma, Tunceli, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmetçik Tunceli'de atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva yaptı - Son Dakika
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