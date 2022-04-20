Mehmetçik Tunceli'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Tunceli'de jandarma ekipleri, kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları gıda ve ihtiyaç malzemesiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmak için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

Proje kapsamında jandarma personeli, kendi aralarında topladıkları para ile gıda ve ihtiyaç malzemesi temin etti.

Ekipler, daha sonra belirlenen adresleri ziyaret ederek gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gıda paketlerini teslim alan aileler, jandarma personeline teşekkür etti.