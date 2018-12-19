Mehmetçik Üşümesin' Diye Boyunluk Ördüler

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Diyarbakır'da Akrabaları ile Tartışma Yaşayan Kadın, Sokak Ortasında Dövülerek, Yerde Sürüklendi

MasterChef'te Finalistler Belli Oldu! Yarışmaya Veda Eden İsim Burcu Oldu