Mehmetçik Vakfı heyetinden ŞAGDER'e ziyaret - Son Dakika

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği heyeti Bayburt'ta Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine (ŞAGDER) ziyarette bulundu.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili tarafından yapılan ziyarette; Dernek Başkanı Selami Köksal ile şehit yakını ve gaziler; pandemi şartlarına rağmen Mehmetçik Vakfı'nın kendilerini yalnız bırakmadığını, ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, TSK Mehmetçik Vakfına şükranlarını ilettiler.

Vakıf Temsilcisi Eryılmaz; TSK Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği bu tür faaliyetlerin, ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını ifade ederek, ziyaretlerin her türlü şartlara rağmen sürdürüleceğini belirtti.

Eryılmaz ayrıca, TSK Mehmetçik Vakfı'nın şehit aileleri ve gaziler arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık olmaya çalıştığını vurguladı. - BAYBURT