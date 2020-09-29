Mehmetçik Vakfı'na bağış yaparak uzlaştılar - Son Dakika

Mehmetçik Vakfı'na bağış yaparak uzlaştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde darp ve hareket gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan iki şüpheli, şikayetçinin Mehmetçik Vakfı'na bağış yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Mehmetçik Vakfı'na bağış yaparak uzlaştılar, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde darp ve hareket gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan iki şüpheli, şikayetçinin Mehmetçik Vakfı'na bağış yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak, mahkemelerin iş yükünü azaltıyor.

Uzlaştırma bürosunca sonuçlandırılan dosyalardan birinde, müşteki T.Ş, alacak verecek meselesi yüzünden kendisini darp ve hakaret eden M.Ç. ve Y.Ç'den şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamındaki darp ve hakaret suçunun, ilgili yasa kapsamında yer alması nedeniyle uzlaştırmacılar, taraflarla görüşerek anlaşmalarını sağlamaya çalıştı.

Görüşmelerde taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Müşteki T.Ş, şüphelilerde M.Ç. ve Y.Ç'nin, Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaşma sağlayacağını söyledi.

Şüphelilerin Mehmetçik Vakfına 1000 lira bağış yapması üzerine dosya, dava açılmadan kapandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnegöl Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hakan Şahin, "Uzlaştırmada asıl gaye onarıcı adalet anlayışıdır. Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı tatlıya bağlayarak ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istiyoruz. Taraflar arasında uzlaşma sağlandığı takdirde şüpheliler ceza almaktan kurtuluyor ve işledikleri suç sabıkalarına yansımıyor. Şikayetçilerin ise maddi veya manevi olarak mağduriyetleri gideriliyor. Zaman zaman da bu dosyamızda olduğu gibi taraflar bağış yapmak suretiyle uzlaşıyorlar. Böylece hem insanlar arasında yardımlaşma duygusu yayılıyor, hem de insanlar sosyal sorumluluklarının farkına varıyor." dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tsk Mehmetçik Vakfı, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik Vakfı'na bağış yaparak uzlaştılar - Son Dakika

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