Mehmetçik Vakfı'nda görev değişikliği

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi olarak üç yıl süreyle görev yapan ve görev süresi sonunda Temsilciliği Emekli Albay Alp Arslan Eryılmaz'a devreden Emekli Albay Sabri Topdağı'ya Vakıfta yaptığı değerli hizmetler nedeniyle TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü'nden gönderilen şilt ve teşekkür yazısı takdim edildi.



Takdim esnasında kısa bir konuşma yapan Vakıf Erzurum Temsilcisi Eryılmaz; Vakıfta personelin belirli süreyle görev yaptığını, ancak süreyle sınırlı olmayan hizmetler yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Sizin yerine getirmeye çalıştığınız Vakfımızın faaliyetlerini, aksaksız olarak devam ettirmek en büyük gayemizdir. Vakıf Temsilcisi olarak yaptığınız hizmetler unutulmayacaktır. Göreviniz süresince yaptığınız başarılı çalışmalarınız ve vakfımıza yaptığınız katkılar için size tüm Mehmetçik ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz."



Eski temsilci Topdağı da şilt ve teşekkür yazısını alırken; "TSK Mehmetçik Vakfı'nda görev yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Aziz şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine ve kahraman gazilerimize vakfımızın hizmetlerini ulaştırmak gibi çok önemli görevi, benden sonra görev alan arkadaşlarımız daha da üst seviyelere çıkaracaktır. Bundan asla şüphe duymuyorum. Vakıfta görev yapan tüm personele yaptıkları ulvi görevlerinde sağlık ve başarılar diliyor, tüm Mehmetçik ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimizden ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet, şehit ailelerimize ve gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi. - ERZURUM