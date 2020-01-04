Mehmetçik Vakfı'ndan GKV'ye anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik Vakfı'ndan GKV'ye anlamlı ziyaret - Son Dakika

Mehmetçik Vakfı'ndan GKV'ye anlamlı ziyaret

7 saat önce

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından Mehmetçik Vakfı'na destek olmak amacıyla yürütülen projeler sonucu elde edilen 15 bin TL gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Mehmetçik Vakfı'ndan GKV'ye anlamlı ziyaret, System.String[]

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri tarafından Mehmetçik Vakfı'na destek olmak amacıyla yürütülen projeler sonucu elde edilen 15 bin TL gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. GKV'li miniklerin verdiği desteğe duyarsız kalmayan Mehmetçik Vakfı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına teşekkür plaketi verdi.


Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu, birinci sınıf öğrencileri, velileri ve Sınıf Öğretmenleri Serpil Katı, Hilal Yıldız, Fidan Yanık, Sevdal Dağlı, Suzan Özaslan ve Gülnur Şimşek'in rehberliğinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlik sonucu elde edilen 15 bin TL gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Mehmetçik Vakfına yapılan bağışla ilgili olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'yi ziyaret eden Mehmetçik Vakfı temsilcisi Sayın Albay Aykut Eroğlu yapılan bağışın Mehmetçik Vakfı için büyük önem taşıdığını küçük yaşta öğrencilerin bu duyarlılığının dikkate değer olduğunu ifade ederek GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki'ye bir teşekkür plaketi ve şilt takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki kurum olarak ülke kalkınmasına ve gelişimine 56 yıldır eğitim alanında hizmet verdiklerini, yeni yetişen nesillere vatan ve bayrak sevgisinin en iyi koşullarda öğretildiğini, yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştirildiğini sözlerine ekleyerek bundan sonraki süreçte de Mehmetçik Vakfı'na yönelik çeşitli organizasyonların içerisinde yer alacaklarını ifade etti.


"Her zaman ve her koşulda Mehmetçiğimizin yanındayız"


Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Müdürü Uğur Özeren, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığımızın korunması, bölgemizde barış ve huzurun sağlanması için gecelerini gündüzlerine katarak günün 24 saati vatan hizmetini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizi seviyoruz ve elimizden gelenleri yapmak istiyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu, her zaman olduğu gibi barışa, kardeşliğe, insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Mutlu ve gururluyuz" dedi. - GAZİANTEP

Tsk Mehmetçik Vakfı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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