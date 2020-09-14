Mehmetçik Vakfı Şehit ve Gazi ailelerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Mehmetçik Vakfı pandemi süreci günlerinde de kısıtlı da olsa ziyaretlerine devam ediyor.

Vakfın yardım kapsamında bulunan 1.derece Gazi Memet Korkmaz, Mehmetçik vakfı Erzurum Temsilciliğinde İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Levent Tizgili tarafından evinde ziyaret edildi.

Gazi Memet Korkmaz, 1994 yılında, vatani görevini yapmakta iken, Van- Hakkari sınırında, teröristlerin döşediği mayınlı tuzağa düşürülmüş iki gözünü kaybetti.

Korkmaz, Mehmetçik Vakfının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, maddi ve manevi desteğini esirgemediğini ifadeyle vakfa şükranlarını sundu.

Eşi Havva Korkmaz ise; gazi eşi olmaktan gurur duyduğunu, toplumda büyük saygı ve ilgi gördüklerini belirtti. - ERZURUM