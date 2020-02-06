Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili,Erzurum Devlet Tiyatroları Bölge Müdürü Emrah Keskin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül'ü ziyaret etti.

Mehmetçik Vakfı ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili,


Erzurum Devlet Tiyatroları Bölge Müdürü Emrah Keskin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül'ü ziyaret etti.


Her iki ziyarette de; Vakıf Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, Mehmetçik Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Eryılmaz, 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.


Ayrıca vakfın; Gazi ve engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığını kaydeden Eryılmaz, Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak, hedeflerinin Vakıf'a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık, örnek bir yardım kuruluşu olduğunu vurguladı.


Erzurum Devlet Tiyatroları Bölge Müdürü Emrah Keskin ise; Milli ve Manevi değerleri yüksek Türk ulusunun takdirine layık örnek bir yardım kuruluşu olan Mehmetçik Vakfının her zaman, yanında olduklarını belirtti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül ise; Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canları hiçe sayan şehit ve gazi Mehmetçik aileleri adına yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Ayıca Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz Mehmetçik vakfı adına Dernek Başkanına ziyaret anısı plaketi takdim etti. - ERZURUM

Tsk Mehmetçik Vakfı, Devlet Tiyatroları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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