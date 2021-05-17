Mehmetçik Vakfının 39'uncu kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının kuruluşunun 39. yılı dolayısıyla Vakıf Genel Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamada, daha önce Anıtkabir'de yapılması planlanan törenin salgın sebebiyle Vakıf Genel Müdürlüğüne alındığını bildirildi.

Açıklamaya göre, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak, törende yaptığı konuşmada, vakfın kuruluş amacına uygun olarak şehit askerlerin emaneti olan ailelerine maddi ve manevi destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Vatan için gözünü kırpmadan hayatını feda eden veya yaralanan Mehmetçikler ile aileleri için "ne yapsak azdır" düşüncesiyle bu ulvi görevi yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Durak, şu ifadeleri kullandı:

"Biriktirdiği harçlığını vakfımıza gönderen öğrencimizden, sattığı ilk simidin ücretini vakfımıza iletmek üzere aracındaki kumbarada para biriktiren simitçimize ve 'Mehmetçiğe feda olsun' diyerek bileziğini satan teyzemize kadar, yüce gönüllü bağışçılarımızdan geleni, bir kuruşuna bile halel getirmeden, şehit ve gazi ailelerimize aktarmak temel görevimizdir. 39 yıldır büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğimiz bu kutsal görevimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında ve aydınlık yolunda artan bir şevk, azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Vakfımız, kurulduğu günden bu yana 52 bin 936 kişiye toplam 1 milyar 187 milyon 430 bin lira maddi destek sağlamıştır."