Mehmetçik vatandaş el ele - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Elazığ'ın Doğanyol ve Kale ilçelerinde kurduğu çadırların görüntülerini paylaştı.



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan vatandaşların yaralarının sarılmaya başlandığı anlara ilişkin fotoğraf paylaştı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, " Malatya Valiliği'nin talebi üzerine Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde, vatandaşlarımızla el ele vererek çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor" notu düşüldü. - ANKARA