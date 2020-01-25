Mehmetçik vatandaş el ele - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik vatandaş el ele - Son Dakika

Mehmetçik vatandaş el ele

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Elazığ'ın Doğanyol ve Kale ilçelerinde kurduğu çadırların görüntülerini paylaştı.

Mehmetçik vatandaş el ele, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Elazığ'ın Doğanyol ve Kale ilçelerinde kurduğu çadırların görüntülerini paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan vatandaşların yaralarının sarılmaya başlandığı anlara ilişkin fotoğraf paylaştı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, " Malatya Valiliği'nin talebi üzerine Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde, vatandaşlarımızla el ele vererek çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor" notu düşüldü. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Doğanyol, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:29 Kaynak: İHA
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