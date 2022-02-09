Üye Girişi
Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

09.02.2022 14:19

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa koruma görevlileri ve askerler, yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bıraktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa koruma görevlileri ve askerler, yaban hayvanları için ormanlık alanlara yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, bozayı, vaşak, kurt, tilki ile birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan ilçedeki sarıçam ormanlarında yaşamını süren yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması başlattı.

Ekipler, bu çerçevede karla kaplı ve sarıçam ormanlarıyla çevrili olan 2800 rakımlı Kızılçubuk ile 2500 rakımlı Düzmeşe mevkilerinde, yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram arma ve buğday ile 300 kilogram sakatat bıraktı.

Yemleme çalışması için uzun süre karla kaplı arazilerde yürüyen ekiplerin bu tür çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Mehmetçik ve doğa koruma görevlilerinin ormanlık alandaki yemleme çalışması drone ile görüntülendi.

Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

YORUMLAR
500

Sarıkamış, Mehmetçik, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:46 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı
14:44 Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti
14:41 Ali Babacan: Hükûmeti kuracağımız gün ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı ilk 90 dakikada çözülecek
14:37 Canlı yayında Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı
14:35 Ece Erken, şüphelinin yakalanmasının ardından Süleyman Soylu'ya teşekkür etti
14:32 Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de hayatta değil!
14:09 2. Kadir Şeker vakası olarak bildirilmişti! Tolga'nın annesiyle buluşma anı duygulandırdı
14:05 Duygulandıran hareket! Saldırıya uğrayan Atatürk anıtını formasında taşıdı
14:00 Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken açıklama geldi
13:54 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 14:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri yaban hayatı için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement