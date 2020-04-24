Erzurum'da Mehmetçik ve halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan yüzlerce Mehmetçik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop'un davet etmesiyle saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Bu sırada çevredeki binaların camları ile balkonlarında aynı amaçla toplanan çocuklar ve ebeveynleri, Atatürk ve Türk bayrakları sallayarak Mehmetçiklere eşlik etti.

Mehmetçikler ve vatandaşlar, büyük coşkuyla birlikte seslendirdikleri İstiklal Marşı'nın ardından birbirlerini alkışladı.

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında farklı açılardan görüntüler çeken görevli personellerin kullandığı drone ile güzel görüntüler kaydedildi.