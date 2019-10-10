Son Dakika Haberleri: Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında
Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında

2 saat önce

Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına yöneldi.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırında, System.String[]

Suriye'nin Telabyad sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasının ardından Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu sınır hattına yöneldi.


Suriye Milli Ordusu, ağır silahlı araçlarla sınır hattına geldi. Burada Türk zırhlı araçları eşliğinde beton blokların bulunduğu bölgeye ilerleyen araçlar, beton blokların kaldırılmasıyla Türk topçu birliklerinin yaptığı yoğun bombardıman eşliğinde sınır hattına girdi. - ŞANLIURFA

Telabyad, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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