Mehmetçik videoyla "evde kal" çağrısı yaptı
6 saat önce
Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Kahraman Mehmetçik, vatandaşlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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