Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Yeni Doğum Yapan Kadının İmdadına "Skorsky" ile Yetişti

Mehmetçik Yeni Doğum Yapan Kadının İmdadına "Skorsky" ile Yetişti

2 saat önce

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapalı köyde yeni doğum yapan kadın ve bebeği, Mehmetçik tarafından "Skorsky" tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Mehmetçik Yeni Doğum Yapan Kadının İmdadına
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapalı köyde yeni doğum yapan kadın ve bebeği, Mehmetçik tarafından "Skorsky" tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye 45 kilometre uzaktaki Kalecik köyünde yaşayan hamile Dilek Şahin'in (36) yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak sancıları başlayan kadının hastaneye götürülmesi için yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin, kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşan ve yolu kapanan köye ulaşamaması üzerine, durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.


Olaydan haberdar edilen Erzincan Valisi Ali Arslantaş da kadının hastaneye götürülmesi için jandarmanın helikopterle bölgeye gitmesi talimatını verdi.


Mehmetçik bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına ait "Skorsky" tipi helikopterle köye gitti. Mehmetçik köye ulaştığı sırada doğum yaptığı anlaşılan Şahin ve bebeği, helikoptere alınarak Erzurum'a götürüldü.

Burada jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisi süren Şahin ile erkek bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktorun Skandal Paylaşımları Tesadüfen Ortaya Çıktı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:55:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Yeni Doğum Yapan Kadının İmdadına "Skorsky" ile Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]