Mehmetçik Yeni Doğum Yapan Kadının İmdadına Helikopterle Yetişti

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapalı köyde yeni doğum yapan kadın ve bebeği, Mehmetçik tarafından "skorsky" tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapalı köyde yeni doğum yapan kadın ve bebeği, Mehmetçik tarafından "skorsky" tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye 45 kilometre uzaktaki Kalecik köyünde yaşayan hamile Dilek Şahin'in (36) yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak sancıları başlayan kadının hastaneye götürülmesi için yardım istedi. Sağlık ekiplerinin, kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaşan ve yolu kapanan köye ulaşamaması üzerine, durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi.



Olaydan haberdar edilen Erzincan Valisi Ali Arslantaş da kadının hastaneye götürülmesi için jandarmanın helikopterle bölgeye gitmesi talimatını verdi. Mehmetçik bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına ait "skorsky" tipi helikopterle köye gitti. Mehmetçik köye ulaştığı sırada doğum yaptığı anlaşılan Şahin ve bebeği, helikoptere alınarak Erzurum'a götürüldü.



Jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde tedavi altına alındı.



Tedavisi süren Şahin ile erkek bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

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