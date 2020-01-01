Mehmetçik yeni yılı "elleri tetikte" karşıladı - Son Dakika
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Mehmetçik yeni yılı "elleri tetikte" karşıladı

6 saat önce

Siirt'te kırsal alanda yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yeni yılı elleri tetikte karşıladı.

Siirt'te kırsal alanda yürüttükleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, yeni yılı elleri tetikte karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik, yeni yıla girdiği Siirt- Şırnak kara yolunda yer alan Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki yol kontrol noktasında ikramlarda bulunduğu vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aralarında kadın personelin de yer aldığı jandarma ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılaması için drone ile kontrol yaptı, narkotik ve bomba arama köpekleriyle de asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş ekipleri mobil plaka tanıma sistemi (PTS) ile yol güvenliğini sağlarken, trafik ekipleri de sürücülere alkol testi uyguladı, kimlik kontrolü yaptı.

Pusu görevi yaptılar

Jandarma ekipleri, kırsal alandaki karakollarda yer alan kulelerde nöbet tuttu.

Pusu görevi yapan ekipler, dağ-taş demeden arazide görev alarak bölgenin huzur ve güvenliğini sağladı.

Şehit Bahattin Baştan Kışlası'nda görevli bölük komutanı Başçavuş Hayati Fercan, görev öncesi hitap ettiği askerlere hayırlı bir yıl diledi.

Halkın huzur ve güvenliği için 2020 yılına görev başında girdiklerini belirten Fercan, "Yeni yıla girerken halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca bir göreve daha hazırız. Her ne kadar bugün ailemizle birlikte olmasak da halkımızın birlik, bütünlük ve huzuru için görevde olmak da bizim için ailemizle birlikte olmak gibidir. O yüzden her şey halkımızın esenliği ve güvenliği içindir. Arkadaşlar, görev esnasında halkımızın güvenliği için kazasız belasız, özverili bir şekilde bütün arkadaşlarıma hayırlı görevler diliyorum." dedi.

Mehmetçik yeni yılı elleri tetikte karşıladı

Huzur, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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