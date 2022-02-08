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Mehmetçik, yılda 250 bin fidanı kışlalarda toprakla buluşturuyor - Son Dakika

Mehmetçik, yılda 250 bin fidanı kışlalarda toprakla buluşturuyor

08.02.2022 18:10
Mehmetçik, yılda 250 bin fidanı kışlalarda toprakla buluşturuyor

Milli Savuma Bakanlığı, yılda ortalama 250 bin fidanın kışlalarda toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Milli Savuma Bakanlığı, yılda ortalama 250 bin fidanın kışlalarda toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, "Mehmetçik 'Yeşil Vatan' için de görevde" başlığıyla paylaşılan görselde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kışlalarda fidan dikimi ve "Sıfır Atık" projesiyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Görseldeki bilgilere göre, hudutların ve asil Türk milletinin huzur ve güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca ve fedakarca görev yapan TSK, "Yeşil Vatan" olarak adlandırılan ormanların geleceği için de sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.

Bu kapsamda, çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında personele eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin yansıması olarak yılda ortalama 250 bin fidan kışlalarda toprakla buluşturuluyor.

Mehmetçik tarafından dikilen fidanlar, ordu malı gibi kayıt altına alınıyor ve büyüme aşamasında gerekli sulama ve takip işlemleri de yapılıyor.

Pişmemiş yemek artıklarından organik gübre yapılıyor

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek "Atık Geçici Depolama Alanları" oluşturuldu.

Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor.

Kışlalara yerleştirilen kompost cihazlarıyla pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılıyor.

Bunlar Bakanlık yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor.

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Mehmetçik, Vatan, Medya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik, yılda 250 bin fidanı kışlalarda toprakla buluşturuyor - Son Dakika


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