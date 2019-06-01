Mehmetçik zor koşullarda görevini yerine getiriyor
38 dakika önce
Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, 3 bin metre rakımda, eksi 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Desteksiz inilemeyecek kadar dik olan kayalıklardan Komandolar ip desteğiyle iniyor. - ANKARA
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