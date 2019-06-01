Son Dakika Haberleri: Mehmetçik zor koşullarda görevini yerine getiriyor
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Mehmetçik zor koşullarda görevini yerine getiriyor

38 dakika önce

Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.

Mehmetçik zor koşullarda görevini yerine getiriyor, System.String[]
Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, yüksek rakımlı yerlerde, zorlu hava koşullarında, azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda görev yapan komandolar, 3 bin metre rakımda, eksi 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklarda azim ve kararlılıkla görevlerine devam ediyor. Desteksiz inilemeyecek kadar dik olan kayalıklardan Komandolar ip desteğiyle iniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Komando, 3. Sayfa
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