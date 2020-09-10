Mehmetçik zorlu eğitimine "Kovid-19" önlemleriyle devam ediyor - Son Dakika

Mehmetçik zorlu eğitimine "Kovid-19" önlemleriyle devam ediyor

Ege Ordusu Komutanlığına bağlı 57. Topçu Tugay Komutanlığında görevli acemi ve usta erler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ve titizlikle uygulanan tedbirler kapsamında zorlu eğitimlerden geçiyor.

Mehmetçik zorlu eğitimine

Ege Ordusu Komutanlığına bağlı 57. Topçu Tugay Komutanlığında görevli acemi ve usta erler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ve titizlikle uygulanan tedbirler kapsamında zorlu eğitimlerden geçiyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19 salgını hayatın her alanını etkilerken, askeri kışlalarda da salgına karşı önlemler devam ediyor.

Salgın sürecinde her türlü görevi başarmak için eğitimlerin aksatılmadığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), Kovid-19'a karşı askeri personel ve erlerin korunması, hastalığın yayılmaması için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Salgın mesaisi sevk işlemleriyle başlıyor

Kovid-19 testleri negatif çıkan ve çeşitli kentlerdeki askerlik şubelerinden 57. Topçu Tugay Komutanlığına sevk edilen yükümlüler, İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde, dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla rütbeli personel tarafından karşılanıyor.

Ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri alınan acemi erlerden, sağlık durumundan şüphe edilenler, 112 Acil Servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor. Sağlık kontrolünden geçen erler ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kalabalığa karışmadan kendileri için tahsis edilen minibüslerle bindiriliyor. Komutanlık nizamiyesine getirilen acemi erlerin burada çantaları dezenfekte ediliyor, tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor. Herhangi bir sağlık problemi tespit edilmeyenler nizamiyeden Kayıt Kabul Merkezine gönderiliyor.

Merkezde, acemi erler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor. Erlere, son muayenelerinin ardından "Koronovirüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu"nda rütbeli personel tarafından bilgilendirme yapılıyor ve kamuflajları teslim edilen acemi erler koronavirüs önlemleri altında eğitim ve diğer faaliyetler için kolları sıvıyor.

Acemi erlere ilk olarak salgınla mücadele tedbirleri eğitimi veriliyor. Erler, 3 haftalık acemi eğitimlerinde temel askeri eğitimlere tabi tutuluyor.

Askerler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Kovid-19 nedeniyle geçmiştekinden farklı olarak aileleri olmadan "yemin töreni" ile "usta er" olup, dağıtımlarının yapıldığı birliklere hazır olarak gönderilmenin gururunu yaşıyor.

Komutanlıktaki usta erler ise temel beden eğitiminin yanı sıra zorlu sınıf ve branş eğitimlerine tabi tutuluyor.

Koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 57. Topçu Tugay Komutanlığına bağlı birliklerde askerlerin otogarlarda karşılanması, kışlaya getirilmesi ve kayıt kabulü, muayene işlemleri, çeşitli spor ve eğitim faaliyetleri ile kışlada salgına karşı alınan önlemleri görüntüledi.

Bu süreçte komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı. Koronavirüs önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor.

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor. Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor.

Personelin yoğun kullandığı alanlar çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektanla sık sık silinip havalandırılıyor, askeri ve personel araçları, her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Personelin istirahat zamanlarında toplu halde bulunmamaları konusunda da takipleri yapılıyor. Askerlerin küçük gruplar halinde yemekhaneye girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturmaları sağlanıyor.

Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken personelin girişi sırasında nizamiyede görevli asker tarafından ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak içeri alımlar yapılıyor.

Harekat ve Eğitim Kısım Amiri Topçu Yarbay Abdullah Demirdağ, Türkiye'de vakaların görülmeye başladığı andan itibaren TSK'nin tamamında olduğu gibi kışlalarında da gerekli tedbirlerin tavizsiz uygulanmaya başladığını söyledi.

"Değerli vatan evlatlarını dünyayı sarsan bu pandemiden korumak birinci öncelikli vazifemiz olmuştur" diyen Demirdağ, askerlerin maske takma konusunda hassas davrandığını, birimlerde hijyeni sağlamak maksatlı dezenfektan noktaları oluşturduklarını anlattı.

Ailelere: "Gözünüz arkada kalmasın"

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Demirdağ, şunları söyledi:

"Birlik komutanlarımız tarafından değerli askerlerimize Kovid-19 ile ilgili durumsal farkındalığı artırmak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksadıyla eğitimler aralıksız verilmektedir. Tüm tesis ve binalara bununla ile ilgili afişler asılmıştır. Eğitimler dahil her faaliyetimiz sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak icra edilmektedir. Acemi eğitimi için kışlamıza katılış yapan her Mehmetçiğin de girişte ateşi kontrol edilmekte uygulanan anket ile son 15 gün içerisinde herhangi bir Kovid-19 belirtisi gösterip göstermediği tespit edilmektedir. Katılış yapan her personel doktorumuz tarafından muayene edilmektedir. Her ne sebeple olursa olsun izin veya hastaneye giden tüm personel dönüşünde diğer personel ile temas etmeyecek şekilde tahsis edilen gözlem odalarında 15 gün süreyle gözlem altına tutulmakta, günlük olarak ateşleri ölçülmekte ve belirti gösterip göstermediği takip edilmektedir. Buradan askerlerimizin çok değerli ailelerine gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bizlere emanet ettiğiniz kıymetli evlatlarınız emin ellerdedir, gözünüz arkada kalmasın."

İstanbul'dan gelerek birliğine teslim olan acemi erlerden Mert Nair, burada karşılaştığı önlemlerin kendisini şaşırttığını belirtti.

Burada salgın konusunda kendisini rahat hissettiğini vurgulayan Nair, sivil hayatta çevresinde salgının fazla önemsenmediğini belirterek, "Sokakta yürürken maskesiz, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar görüyordum fakat askeri birliklerde önlemlerin çok iyi olduğunu gördüm." dedi.

Koronavirüs, Asker, TSK, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik zorlu eğitimine 'Kovid-19' önlemleriyle devam ediyor - Son Dakika

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