Mehmetçik Zorlu Kış Şartlarında Operasyona Devam Ediyor

Mehmetçik zorlu kış şartlarında operasyona devam ediyor Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı özel timler, teröristlere göz açtırmıyor Üzerilerinde onlarca kiloluk teçhizat taşıyan Mehmetçikler, dağ, bayır, dere demeden vatanı savunuyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'da devam eden bayrak 12...

Mehmetçik zorlu kış şartlarında operasyona devam ediyor

Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı özel timler, teröristlere göz açtırmıyor

Üzerilerinde onlarca kiloluk teçhizat taşıyan Mehmetçikler, dağ, bayır, dere demeden vatanı savunuyor



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da devam eden bayrak 12 operasyonuna katılan Mehmetçikler, dağ, bayır, dere demeden vatanı savunmaya devam ediyor.

Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı jandarma komanda ve özel timlerin Diyarbakır'ın ilçelerinde düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Bayrak 12 operasyonuna katılan Mehmetçikler, üzerilerindeki onlarca kiloluk teçhizatla birlikte dağ, bayır, dere demeden vatan nöbetini tutmaya devam ediyor. 8 saat aralıksız yağan yağmurda dereden geçen Mehmetçikler, teröristlerin inlerine girerek onlara göz açtırmıyor.

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