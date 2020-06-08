Mehmetçikler büyükşehir tarafından birliklerine ulaştırıldı - Son Dakika

Mehmetçikler büyükşehir tarafından birliklerine ulaştırıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Manisa'ya gelen askerlerimizin birliklerine tedbirli bir şekilde gidebilmeleri için gerekli araç desteğinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Manisa'ya gelen askerlerimizin birliklerine tedbirli bir şekilde gidebilmeleri için gerekli araç desteğinde bulundu. Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan askerler, korona virüs önlemleri kapsamında gerekli önlemler alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle birliklerine teslim edildi.
Vatani görevlerini yerine getirmek üzere Manisa'ya gelen askerlerimiz, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince karşılandı. Askerlerin birliklerine korona virüs önlemleri kapsamında güvenli bir şekilde gitmeleri için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, terminalde askerlerin ateş ölçümünü gerçekleştirdi. Sonrasında birliklerine gerekli önlemler alınmış şekilde gidebilmeleri için araç desteğinde bulunulurken, askerlerimizin sosyal mesafe kuralları içerisinde birliklerine ulaşımı konusunda otobüs desteğinde de bulunuldu. Öte yandan Manisa'dan başka bir şehre vatani görevlerini yapmak üzere gitmek için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalini kullanan askerlere yönelik de sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 03:24 Kaynak: İHA
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