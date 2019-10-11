Mehmetçikler için okullardan dualar yükseldi

Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.



Karabük Kayabaşı İlkokul ve Ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti. Okul bahçesinde Kayabaşı Camii imamı İsmet Ökten'in okuduğu Fetih Suresi'nin ardından öğrenciler Mehmetçik için dua ederek destek verdi.



Okul Müdürü Recep Börekci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını ifade ederek, "Türk ordusunun amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Mehmetçiğimizin sağ salim gidip gelmeleri ve muvaffakiyetini cenabı haktan niyaz ederek, öğrencilerimizle birlikte cami imamızın destekleriyle bizlerde buradan dualarla onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi. - KARABÜK