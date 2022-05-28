Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu! - Son Dakika
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Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!

28.05.2022 12:09

Tunceli'de 28 nisandan bu yana devam eden 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' kapsamında Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin kullandığı depo ve sığınak, imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka- 7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle aralıksız sürüyor.

'Eren Abluka-7' operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

AĞAÇLARLA KAMUFLE ETMİŞLER

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri üçgeninde kalan terör örgütlerinin kış üslenmesi için kullandığı Ali Boğazı bölgesinde arazi arama- tarama faaliyeti yürüttü. İnsansız hava araçları ile patlayıcı madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramada ağaçlardan kamufle edilen sığınak ile depo tespit edildi.

'Eren Abluka-7' operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Sığınak ve depoda yapılan aramada, 20 pil bloğu, 2 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 1 tablet, 1 sinyal tespit cihazı, 1 ses kayıt cihazı, 35 büyük pil, 50 kalem pil, 30 terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, mühimmat, çok sayıda yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.

'Eren Abluka-7' operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonlarımız İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, halkımızın desteği ile inançlı ve karalı bir şekilde aralıksız devam etmektedir. Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin" denildi.

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Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu! Tunceli'de kırmızı bültenle aranan tarihi eser bulundu! Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu tüm hızıyla sürüyor
Kaynak: DHA

Uzman Çavuş, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu! - Son Dakika


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