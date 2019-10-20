Son Dakika Haberleri: Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler
Son Dakika Güncel Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler

Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler

30 dakika önce

Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "Mehmetçiklerimize kan bağış" adı altında bir etkinlik düzenledi.

Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler, System.String[]

Osmanlı Turan Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı, Eskişehir'deki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte "Mehmetçiklerimize kan bağış" adı altında bir etkinlik düzenledi.


Eskişehir Valilik meydanında başlatılan kan bağışı etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar adeta kuyruk oluşturdu. Saat 20.00'ye kadar devam edecek olan etkinliğe Osmanlı Turan Ocakların önderliğinde 15 dernek, vakıf ve odaların üyeleri de katıldı.


Etkinlik ile ilgili bir basın açıklama yapan Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Başdanışmanı Neslihan Yürüksoy, "Osmanlı Turan ocakları olarak kuruluşumuzdan bu yana ofis dernekçiliğinden ziyade, halkla beraber toplum yararına göstermiş olduğumuz faaliyetlerin bir yenisini daha Eskişehir'imizin güzide sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdik. Bu kez kahraman Türk ordusunun Yılmaz neferleri olan, Mehmetçiğimize kan bağışı organizasyonumuzla, devletimizin ordumuzun yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Osmanlı Turan ocakları olarak, bugüne kadar, sınır ötesine yapılan bütün harekatları, nasıl desteklediysek, bugün de Fırat'ın doğusuna yapılan, Barış Pınarı Harekatı'nı canı gönülden desteklediğimizi, buradan açık bir dille ifade etmek istiyorum. Düzenlediğimiz Mehmetçiğe kan bağışı organizasyonumuza, katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Şer odaklarına karşı verilen bu mücadele de, Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Tüm halkımıza göstermiş olduğu bu duyarlı ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı
Son dakika: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum Terör örgütünün 'kimyasal silah' oyununu Türkiye bozdu Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 16 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 15:57:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]