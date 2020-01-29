Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek - Son Dakika

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Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Mehmetçiklerin çadır kurma faaliyetlerine destek verdiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Mehmetçiklerin çadır kurma faaliyetlerine destek verdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Manisa Akhisar bölgesinde 22 ve 28 Ocak tarihlerinde meydana gelen depremler sonrasında Manisa Valiliğinin talebi üzerine 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından görevlendirilen Mehmetçiklerimiz çadır kurma faaliyetlerine destek sağlamaya başladı." - ANKARA
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