Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek - Son Dakika

Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Mehmetçiklerin çadır kurma faaliyetlerine destek verdiklerini bildirdi.

Mehmetçikten Aksihar'daki deprem sonrası çadır kurma faaliyetlerine destek, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında Mehmetçiklerin çadır kurma faaliyetlerine destek verdiklerini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Manisa Akhisar bölgesinde 22 ve 28 Ocak tarihlerinde meydana gelen depremler sonrasında Manisa Valiliğinin talebi üzerine 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından görevlendirilen Mehmetçiklerimiz çadır kurma faaliyetlerine destek sağlamaya başladı." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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