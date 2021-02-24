Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Uzunova Mahallesinde bulunan Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, hayvanlar için yaptıkları yemlikleri içini mamayla doldurduktan sonra doğaya bıraktı.
Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından sokak hayvanları için yemlik yapıldı. Ekipler, yaptıkları yemlikleri, içini mamayla doldurduktan sonra sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelere bırakıp hayvanların karınlarını doyurmalarını sağladı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Mehmetçikten anlamlı davranış: Hayvanlar için yemlik yaptılar - Son Dakika