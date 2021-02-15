Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi - Son Dakika

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- Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi

ANTALYA - Siirt'te görevli askeri personel, Antalya'daki eşine bir çiçekçinin yardımıyla drone ile gül gönderdi.

Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan Astsubay Çavuş Samet Ercan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan eşi Ecem Ercan'a bir hediye göndermeye karar verdi. İlçedeki Kumluca Çiçekçilikle irtibata geçen Ercan, eşine bir çiçek göndermek istediğini iletti. Bu sırada drone ile deneme uçuşları yapan Nuri Erzin, Samet Ercan'ın istediği kırmızı gülü bir apartmanın 3. Katında yaşayan eşine drone ile ulaştırdı.

Gülü alan Ecem Ercan, "Sen kilometrelerce ötede vatan aşkıyla yanarken, ben kalbini avcuma aldım. Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın."dedi.

O duygusal anları hem çiçekçi hem de Ercan'ın yakınları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Samet Ercan'ın eşine gönderdiği," Sevgili eşim bu özel günde yanında olamadım. Ama sen her daim kalbimdesin. Seni çok seviyorum günümüz kutlu olsun." mesajını da duygulandırdı.