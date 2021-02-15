Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi - Son Dakika

Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi

15.02.2021 18:18
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi, System.String[]

Siirt'te görevli askeri personel, Antalya'daki eşine bir çiçekçinin yardımıyla drone ile gül gönderdi.

Siirt'te görevli askeri personel, Antalya'daki eşine bir çiçekçinin yardımıyla drone ile gül gönderdi.

Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan Astsubay Çavuş Samet Ercan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan eşi Ecem Ercan'a bir hediye göndermeye karar verdi. İlçedeki Kumluca Çiçekçilikle irtibata geçen Ercan, eşine bir çiçek göndermek istediğini iletti. Bu sırada drone ile deneme uçuşları yapan Nuri Erzin, Samet Ercan'ın istediği kırmızı gülü bir apartmanın 3. katında yaşayan eşine drone ile ulaştırdı.

Gülü alan Ecem Ercan, "Sen kilometrelerce ötede vatan aşkıyla yanarken, ben kalbini avcuma aldım. Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın" dedi.

O duygusal anları hem çiçekçi hem de Ercan'ın yakınları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Samet Ercan'ın eşine gönderdiği, "Sevgili eşim bu özel günde yanında olamadım. Ama sen her daim kalbimdesin. Seni çok seviyorum günümüz kutlu olsun" mesajını da duygulandırdı. - ANTALYA

Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi
Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi

Sevgililer Günü, Antalya, Drone, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti Arda Turan izin gününde Florya'ya giderek tek başına antrenman yaptı Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu Yaşlı adam, evinin ardiyesinde intihar etti 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı
FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi FETÖ'den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi         
18:14
Cenk Tosun, Beşiktaş'a 2 golle döndü Cenk Tosun, Beşiktaş'a 2 golle döndü         
18:07
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi         
17:31
Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı         
17:03
Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı         
16:57
Son Dakika: Süper Lig'in ismi Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti         
16:37
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor         
16:16
Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi         
15:45
Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı         
15:14
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı         
15:04
Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı         
14:12
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 18:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçikten Antalya'daki Sevgililer Günü'nde droneli gül hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei