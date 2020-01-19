Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım - Son Dakika

Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla video paylaşıldı.

Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla video paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımlanan mesajda, Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtildi. Paylaşılan videoda ise askerlerin, halka ekmek dağıttığı görüntüler yer aldı. Mesajda, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor' denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, -


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
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