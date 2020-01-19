Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım - Son Dakika

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Mehmetçikten barış pınarı harekatı bölgesinde suriyelilere yardım
6 saat önce
Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardımMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla video paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Mehmetçikten Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriyelilere yardım
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtilerek, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor' notuyla video paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımlanan mesajda, Mehmetçiğin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyelilere yardımlarını sürdürdüğü belirtildi. Paylaşılan videoda ise askerlerin, halka ekmek dağıttığı görüntüler yer aldı. Mesajda, 'Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor' denildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA) -
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