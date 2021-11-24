Mehmetçikten dağ köyündeki öğretmenlere çiçekli Öğretmenler Günü sürprizi - Son Dakika

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak köyündeki bir okulu sürpriz şekilde ziyaret edip öğretmenlere çiçek hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Diyadin ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağ köylerinden Taşbasamak köyündeki bir okulda görev yapan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Okuldaki öğretmenlerle sohbet eden askerler, kendilerine papatya çiçeği hediye edip 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutladı.

Öğretmenler de kendilerine sürpriz yapan askerlere teşekkür etti.

Öğrencilerle de sohbet eden askerler, öğretmen ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirip okuldan ayrıldı.