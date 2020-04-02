Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım - Son Dakika

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Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım
6 saat önce
Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım Milli Savunma Bakanlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
Mehmetçikten evinden çıkamayan vatandaşlara yardım
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlara yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı devam ediyor. Mehmetçiğimiz her zaman asil milletimizin yanında olmaya devam edecek" denildi. Ayrıca paylaşımda, yardımlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:51 Kaynak: İHA
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