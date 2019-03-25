Mehmetçikten Göçmenlere Şefkat Eli
1 saat önce
- Mehmetçikten göçmenlere şefkat eliVAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından karınları doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.
- Mehmetçikten göçmenlere şefkat eli
VAN - Van
'ın Muradiye
ilçesinde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ekipleri tarafından karınları doyurularak, ısınmaları için battaniye verildi.
Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma
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karayolu üzerinde yapılan faaliyette, 04 D 5633 plakalı minibüsteki kaçak göçmenlerin Karahan Mahallesi yakınlarında araçtan indirildiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenler yakalanırken, kaçan araç sürücüsü Ç.E. ise yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı.
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uyruklu göçmen, Mehmetçik tarafından misafir edilerek karınları doyurulurken, sürücü Ç.E. ise gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
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