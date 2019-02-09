Mehmetçikten İnegöllü Annelere Teşekkür

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annelerin el emeği ve göz nuru ile ördüğü ve belediyenin desteği ile ülkemizin farklı bölgelerinde vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere ulaştırılan boyunluklara, askerler mektupla teşekkür etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annelerin el emeği ve göz nuru ile ördüğü ve belediyenin desteği ile ülkemizin farklı bölgelerinde vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere ulaştırılan boyunluklara, askerler mektupla teşekkür etti. Boyunluklarla çekilen fotoğraflar mektupla birlikte İnegöl Belediyesi'ne gönderildi.



Vatani görevini yaptığı sırada oğlu için boyunluk ören İnegöllü Ülker Turan, boyunluğun askerler tarafından çok beğenilmesi üzerine bütün askerler için anne kokusu, anne duası taşıyan boyunluklar örmeye başladı. Bu örnek davranışın duyulması üzerine çevresindeki hanımların da desteğini alan Ülker Turan, bugüne kadar İnegöl'den 10 bini aşkın boyunluğu İnegöl Belediyesi'nin desteği ile ülkemizin farklı yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere ulaştırmaya devam ediyor.



Boyunluğun ulaştığı bölgelerden olan Kuzey Irak Çam Tepe Üs Bölgesi'nde vatani görevini yapan askerler, yazdıkları mektupla annelere teşekkür etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 34'üncü Hudut Tugayı 3'üncü Hudut Taburu 3'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'ndan İnegöl Belediyesi'ne gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:



"Değerli annelerimiz ve ablalarımız; bizlere gönderdiğiniz güzel hediyeler elimize ulaştı. Hepsini dağıtarak kullanmaya başladık bile. Bizler hakkındaki düşünceleriniz, güzel dilekleriniz ve bize olan sevginiz için minnettarız. Unutmayın ki bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Vatanımızın her yerinde bulunan bütün silah arkadaşlarımız ile birlikte, üzerimize düşen sorumluluklarımızı bütün gücümüzle yerine getiriyoruz. Sizlerin gösterdiği bu güzel sevgi ve dualar ile daha da kuvvetleniyoruz. Bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burada yaptığımız ve yaşadığımız hiçbir şeyin, sizlerin sayesinde boş yere olmadığının farkındayız. Hepinize selamlar ve sevgiler. Allah'a emanet." - BURSA

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