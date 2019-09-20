Son Dakika Haberleri: Mehmetçikten "kara kalem" resim sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Mehmetçikten "kara kalem" resim sergisi

56 dakika önce

Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.

Mehmetçikten

Teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğrafları, Mehmetçiğin elinden kara kalem resimlere dönüştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla "Merhamet ve Güven Kaynağı Mehmetçik" konulu resim sergisi düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığında dün yapılan ve Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının da katıldığı Gaziler Günü töreni kapsamında açılan resim sergisinde, teröristlerle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının fotoğraflarının kara kalem çalışmaları yer aldı.

Mehmetçik tarafından çizilen 70 eserin bulunduğu sergi, Anıtkabir, Harbiye Askeri Müzesi ile İstanbul ve Ankara'daki bazı alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla buluşacak.

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde
Bakan Pakdemirli: Pendik'deki orman yangınında terör bağlantısı olduğunu tespit ettik "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbaratçısı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:19:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçikten "kara kalem" resim sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]