Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim - Son Dakika
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Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

22.02.2022 15:31
Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim

TUNCELİ'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

TUNCELİ'de 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi, karla kaplı bölgede 'düşman ateşi altında ilerleme teknikleri' ve 'mevzi işgali' eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan komandolarımız karda da tipide de al bayrağımızın izinde daima hazır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından 'Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri' ve 'Mevzi İşgali' eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim
Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim
Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim
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Komando Tugay Komutanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mehmetçikten karla kaplı bölgede eğitim - Son Dakika


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