Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap - Son Dakika

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap

6 saat önce

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin yazdıkları mektuplara teşekkür videosu geldi.

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin mektubuna cevap, System.String[]

Mehmetçikten Mamaklı öğrencilerin yazdıkları mektuplara teşekkür videosu geldi.


Ankara Mamak Demokrasi Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Hakkari Çukurça'da görevli 2'inci Hudut Tugayı Birinci Komando Taburunda görev yapan Mehmetçiğe mektup gönderdi. Mektuba karşılık olarak komandolar videolu cevap gönderdi. Atılganlar olarak bilinen komandolar, videoda "Hakkari Çukurca 2'inci Hudut Tugayı Birinci Komando Taburu Atılganlar olarak mektuplar bizi çok mutlu etti. Bizler milletimizin huzuru ve güveni için içtiğimiz anda bağlı kalarak yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Ankara Mamak Demokrasi Ortaokuluna bizlere yolladığı bu mektuplar için tüm öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:37 Kaynak: İHA
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