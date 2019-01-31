Mehmetçikten Muğlalı Öğrencilere Anlamlı Mesaj
44 dakika önce
Dalaman Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Iğdır Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan askerlere hediye ve yazdıkları mektupları ulaştırdı.
Dalaman Bahçeşehir
Koleji öğrencileri, Iğdır Jandarma
Komutanlığında vatani görevini yapan askerlere hediye ve yazdıkları mektupları ulaştırdı. Öğrencilerden gelen mektupları ve hediyeleri alan askerler cevap olarak duygu yüklü bir video çekti.
Askerlerden gelen mesaj okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan mesaj çok sayıda beğeni alırken, binlerce kişi izledi.
Videoda, karlı bir tepede Türk bayrağı açan askerler, öğrencilerin gönderdiği mektupları okuyarak kendilerine gösterilen manevi desteğe teşekkür etti. Askerler teşekkür mesajının ardından komando andını okudu.
Teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi; "Siz bedenleri ve elleri küçük yürekleri kocaman gençler, sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak, sizlerin okuyup vatanına, milletine, ülkesine faydalı fertler olmanız için burada beklerken, sizlerin de bunun farkına varıp bize bu güzel mektupları göndermeniz bizi çok mutlu etti. Gücümüze güç kattı. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Vücudumuzu ısıtması için gönderdiğiniz hediyeler emin olun ruhumuzun tamamını ısıttı. Buradan Dalaman Bahçeşehir Kolejindeki öğrenci kardeşlerimize, anne, babalarına ve çok değerli öğretmenlerine en derin sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İyi varsınız." - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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