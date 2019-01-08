Son Dakika Haberleri: Mehmetçikten Öğrencilerin Mektubuna Yanıt

Mehmetçikten Öğrencilerin Mektubuna Yanıt

1 saat önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye'nin Afrin şehrinde görev yapan komandolara sevgi dolu mektuplar yazdı.

Mehmetçikten Öğrencilerin Mektubuna Yanıt, System.String[]
DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde ilkokul öğrencileri, Suriye'nin Afrin şehrinde görev yapan komandolara sevgi dolu mektuplar yazdı. Mehmetçikler, öğrencilerin mektuplarını tek tek cevapladı.

Babadağ ilçesinde bulunan Mollaahmet Ortaokulu öğrencileri geçen hafta Afrin'de görev yapan askerler için mektup yazdı. Mehmetçiğe sevgisini gösteren öğrenciler, komandolara görevlerinde kolaylık ve başarı diledi. Mektuplar okul yönetimi tarafından Afrin'e gönderildi. Öğrencilerin yazdığı mektuplar cevapsız kalmadı. Babadağlı çocukların yazdığı sevgi dolu satırları okuyan Türk askerleri, her birinin ismine özel cevaplar yazdı.

Afrin'in Cinderes beldesinde görevli Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın 3. Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Özden de öğrencilere hitaben bir mektup yazdı. Binbaşı Özden mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Okulunuz öğrencilerinin bizlere gönderdiği ve yazan minik ellerin aksine kocaman vatan ve asker sevgisi taşıyan mektuplar elimize ulaştı. Komandolarım onları okurken hem duygulandı hem de zaten emin olduğumuz milletimizin büyüklüğünü yaşadı. Çocuklarımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Her biri yazan çocuklarımızın ismine özel olarak cevap da yazdık. Bizler sizlerden aldığımız güç, dua ve inançla sınırlarımız dışında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz."

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:14 Kaynak: DHA

Suriye, Denizli, Babadağ, Afrin, Güncel
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