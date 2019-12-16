Mehmetçikten Suriyeli çocuklara eğitim desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten Suriyeli çocuklara eğitim desteği - Son Dakika

Mehmetçikten Suriyeli çocuklara eğitim desteği

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiğini ve PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların zarar gören kısımlarının Suriyeli çocuklar için onarıldığını duyurdu.

Mehmetçikten Suriyeli çocuklara eğitim desteği, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğin hayatı normale döndürme çalışmalarının devam ettiğini ve PKK/ YPG'nin karargah olarak kullandığı okulların zarar gören kısımlarının Suriyeli çocuklar için onarıldığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mehmetçik devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte yalnızca huzur, güven, yol, su, elektrik getirmiyor, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı okulları yeniden eğitim yuvasına dönüştürerek Suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor" denildi. - ANKARA

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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