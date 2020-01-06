Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Son Dakika

Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret

7 saat önce

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlanan ve Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek, taburcu edilen Suriyeli Neve Şevvah'i (4) Mehmetçik evinde ziyaret etti.

Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret, System.String[]

SURİYE'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlanan ve Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek, taburcu edilen Suriyeli Neve Şevvah'i (4) Mehmetçik evinde ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'a bağlı Alibajiyah köyünde ikamet eden 4 yaşındaki Neve Şavvah, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi ve Mehmetçiklerimiz tarafından evinde ziyaret edildi" denildi.

Paylaşılan videoda ise küçük kızın babasının, "Allah Türkiye'den razı olsun. Kızımı Türkiye'ye götürüp ameliyat yaptılar. Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ederiz. Bu iyiliği bize kimse yapmadı. Bunu unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.


Devlet Hastanesi, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serap, aldatıldığı iddiasıyla kendisine zarar verdi
Çocuğu olmadığı için eşinin üzerine kuma getirdiği kadın, 1 haftada 70 bin TL dolandırdı Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son Dakika Haberleri
23:51 Fethiye'de batan teknede 8 göçmenin ölmesi; çete lideri yakalandı - Son Dakika
23:50 İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü - Son Dakika
23:46 10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
23:41 Kaynaşlı'da çocukların yüzü gülecek - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçikten Suriyeli Neve'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]