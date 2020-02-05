Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı - Son Dakika

Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek eşya ve gıda yardımında bulunulduğunu bildirdi.

Mehmetçikten Suriyelilere sağlık ve gıda yardımı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek eşya ve gıda yardımında bulunulduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin yardım eli, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine uzanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bakıma muhtaç Suriyeli yaşlı teyzemiz sağlık kontrolünden geçirilerek kendisine eşya ve gıda yardımında bulunuldu" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:20 Kaynak: İHA
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