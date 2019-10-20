Mehmetçikten Tel Abyadlılara tedavi desteği
47 dakika önce
Mehmetçikten Tel Abyadlılara tedavi desteğiANKARA - Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
Mehmetçikten Tel Abyadlılara tedavi desteği
ANKARA - Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.
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