Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye - Son Dakika

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Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/ PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.
Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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