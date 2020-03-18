Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/ PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.

Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.