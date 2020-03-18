Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye - Son Dakika

Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.

Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/ PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.

Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Telabyad, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:20 Kaynak: AA

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