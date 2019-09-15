Son Dakika Haberleri: Mehmetçikten teslim olan kadın teröriste şefkat eli
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Mehmetçikten teslim olan kadın teröriste şefkat eli

47 dakika önce

Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 terörist yaralı olarak yakalandı.

Mehmetçikten teslim olan kadın teröriste şefkat eli, System.String[]

Hakkari kırsalında devam eden operasyonlarda 1 terörist yaralı olarak yakalandı. Yakalanan kadın terörist, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" dedi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakkari kırsalında çıkan çatışmada teröristlerden biri yaralı olarak ele geçirildi. Komandolar, çatışma sonrası arama-tarama faaliyetleri sırasında kadın teröristi saklandığı yerde buldu. Teröristin olası bir saldırısına karşı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından yaralı olduğu anlaşılan bölücü terör örgütü mensubunun tedavisi yapıldı. İlk müdahalenin ardından korkmaması ve sakin olması yönünden yapılan telkinler sonrasında Mehmetçik tarafından kadın teröriste su verildi. Tedavisi yapılan kadın terörist askerlerin sorusu üzerine, "Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.


12 yaşında kandırılarak dağa çıkarıldı


Yakalanan kadın terörist, 12 yaşında kandırılarak bölücü bölücü terör örgütüne katıldığını, Ayn-el Arab'daki çatışmalarda YPG saflarında görev aldığını, sonrasında Gara'daki PKK kamplarına geçtiğini belirterek, terör örgütüne katılmaktan duyduğu pişmanlığı ifade etti. Askerlerin teröristin ailesini arayarak, "Sizi iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor" demesi üzerine telefondaki baba, "Ben de can atıyorum" diye cevap verdi. Kızının sesini duymasının ardından "Yavrum" diyerek gözyaşlarına boğulan baba konuşmayı sürdüremezken, telefonu alan anne kızıyla görüştü.


"Kızınız artık güvenli ellerde"


Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan babaya, "Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin" dedi. Evlatlarının sesini duymaktan büyük sevinç duyan aile, Mehmetçiğe teşekkür etti. Kızlarının kandırılarak dağa çıkarılmasının ardından yaşadıkları acı dolu günlerin artık sona erdiğini ifade eden anne-baba, çocuklarını örgütün elinden kurtarmaya çalışan ailelerin çabalarına destek vererek, kaçırılarak terör örgütüne katılmaya zorlanan gençlere teslim olmaları çağrısında bulundu. - ANKARA

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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