Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi - Son Dakika
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Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi

31.01.2021 17:25
Mehmetçikten Van'da keskin nişancı eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van'da zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin 'Keskin Nişancı Eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van'da zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin 'Keskin Nişancı Eğitimi'nden fotoğraflar paylaştı. Askerlerin kamufle olduğu fotoğraflar dikkat çekti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın keskin gözlü kartalları her türlü arazi ve iklim şartlarında eğitimlerine devam ediyor. Van'da görevli Mehmetçiklerimiz 'Keskin Nişancı Eğitimi'ni başarıyla tamamladı ve hedefleri tam isabetle vurdu" denildi. Paylaşımda ayrıca, askerlerin eğitiminden fotoğraflar da yer aldı.


Kaynak: DHA
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